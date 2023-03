Piante ’malate’ in via Toscana Saranno sostituite: più sicurezza

Un’attività di piantumazione, di cura e sostegno fitosanitario che interessa le piante in viale Toscana, ad Arbia. E’ quanto sarà avviato nei prossimi giorni dal Comune per la sostituzione delle vecchie piante ammalorate e pericolose per la pubblica incolumità (nella foto d’archivio il taglio di alcune piante). Attività che prenderà il via in presenza di condizioni meteo favorevoli. Le vecchie piante sono state monitorate e da alcuni mesi mostravano una condizione degenerativa e patologica che è stata valutata irreparabile. In ragione di questo, valutato l’ambiente di impianto è stata compiuta un’attività di abbattimento e sarà realizzata una piantumazione sostitutiva che possa andare a sostituire negli anni a seguire le piante che naturalmente sono morte.

"Si tratta – spiega Marcello Pastorelli, assessore all’ambiente e alle frazioni – di un intervento programmato secondo due direttrici: la prima, quella della sostituzione di piante ormai a fine ciclo di vita e ammalorate, la seconda, dell’incolumità a cose e persone. Sempre più, infatti, in presenza di eventi atmosferici avversi, le piante rischiavano di diventare un pericolo. Le nuove piantumazioni avranno anche la funzione di riqualificare l’intera area".

Nel dettaglio, il Comune con la collaborazione tra assessorato all’ambiente, lavori pubblici e ufficio tecnico, ha provveduto all’acquisto di 28 Quercus Ilex (lecci) ad alberello in zolla, 12 Carpinus Betulus ’Pyramidalis’ (Carpino) e 12 Liquidanbar Styraciflua, in vaso con fusto alto. Tutte le nuove piante saranno messe a dimora nei prossimi giorni e saranno seguite dai tecnici con attività di innaffiamento e cura.