Pianta pericolante in via Roma Riaperto il varco Ztl

Subito riaperto regolarmente il varco Ztl di via Roma, dopo le operazioni di messa in sicurezza di un albero. Nella mattinata di ieri si sono conclusi i lavori relativi alla pianta di cedro del Libano posta sul lato destro della strada che costeggia il complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, in via Roma. Il ripristino della pianta si era reso necessario mercoledì, a causa di rami pericolanti sulla strada ed era stata disposta la chiusura del varco Ztl veicolare e pedonale. Ieri le ricognizioni della Polizia Municipale per la rimozione della segnaletica stradale apposta in via emergenziale.