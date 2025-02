Piano strutturale nel summit di maggioranza

La maggioranza fa quadrato sul Piano strutturale durante la riunione periodica delle liste che sostengono l’amministrazione del sindaco Nicoletta Fabio. I tecnici del Comune ieri pomeriggio hanno proceduto a illustrare i princìpi-cardine di quello che rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica generale indispensabile a delineare l’identità culturale e le scelte strategiche di sviluppo di un territorio, tutelandone l’integrità fisica ed ambientale.

Un primo passaggio dunque per rispondere con i fatti alle polemiche sollevate nei giorni scorsi dalle opposizioni, che hanno accusato l’amministrazione comunale di non rispettare i tempi di presentazione, determinando in questo modo "una grave inadempienza e un danno" alla città. A parlare del futuro Piano strutturale, il vicesidnacio Michele Capitani (foto), il dirigente Paolo Giuliani e l’architetto Gianni Neri, che ha offerto una serie di spunti e idee.

La conclusione dell’incontro ha riguardato invece un appuntamento molto importante in termini di rapporto tra amministrazione e territorio: il consiglio comunale monotematico sul tema del lavoro, voluto dal presidente Davide Ciacci alla luce delle numerose crisi aziendali in atto sul territorio. La date dell’evento è stata fissata al 27 febbraio, mentre ieri sono partiti gli inviti ai partecipanti.

C.B.