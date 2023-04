Piano per le liste di attesa Più ambulatori e chirurgia

Il policlinico Le Scotte riorganizza l’attività ambulatoriale e l’attività chirurgica, aumentando il volume dell’offerta sanitaria, in modo da snellire le liste di attesa. "Nelle agende Cup - inizia il dg Antonio Barretta – abbiamo separato prime visite e controlli, rimodulato gli slot di priorità sulla base della richiesta, attivato agende dedicate per i pazientidegli ambulatori ortopedici. Per quanto riguarda la chirurgia abbiamo riorganizzato le sedute operatorie in base alle priorità delle liste di attesa e delle risorse di sala operatoria di tutte le specialistiche".

Ed ecco alcuni risultati della riorganizzazione. Nel 2022 sono state erogate 287.499 prestazioni specialistiche ambulatoriali rispetto alle 262.983 del 2021 (+9,3%); le attività di diagnostica per immagini sono state 183.068 (+9,1%). La percentuale di prime visite specialistiche che hanno rispettato i tempi di attesa regionali è stata dell’88%, negli esami di diagnostica l’86%. Gli interventi chirurgici sono passati da 12.078 del 2021 a 12.416 del 2022 (+19% rispetto al 2020); inoltre 3.520 interventi in urgenza. Per potenziare la chirurgia robotica, sono state assegnate 12 ore di sala robotica al giorno alle diverse discipline chirurgiche permettendo di realizzare 353 interventi.

Altra ’leva’ per aumentare il volume di attività è stata la produttività aggiuntiva, con 10 unità operative in ambito ambulatoriale che possono lavorare anche in orari notturni e di sabato e domenica: urologia, ortopedia, diagnostica per immagini, neuroradiologia interventistica, ortopedia, neuroimmagini, stroke unit, chirurgia vascolare, flebolinfologia, diagnostica in emergenza urgenza. Le unità operative per attività chirurgica in produttività aggiuntiva al momento sono: Ortopedia e Ortopedia traumatologica con 6 ore a settimana in day surgery il sabato, che permettono di operare 3 pazienti a seduta e la Chirurgia oncologica della mammella con 12 ore a settimana il sabato di attività aggiuntiva che permettono di operare 4 pazienti a seduta.

"Produttività aggiuntiva – spiega la direttrice sanitaria, Francesca De Marco - vuol dire aumentare le ore di lavoro dei professionisti al di fuori dell’orario istituzionale, con retribuzione aggiuntiva. Abbiamo lavorato in due direzioni: aumentare l’offerta settimanale per alcune prestazioni ambulatoriali e sedute operatorie in produttività aggiuntiva, e riorganizzare le attività di sala operatoria in istituzionale. Il governo del percorso chirurgico ha consentito di raggiungere, nel 2022, una maggiore ottimizzazione degli spazi di sala operatoria arrivando ad assegnare oltre 900 ore a settimana di alta, media e bassa complessità chirurgica. Grazie ad una nuova sala operatoria dedicata ambulatoriale sono state incrementate di 48 ore settimanali le attività a disposizione di tutte le Unità Operative e di 12 ore settimanali l’attività di Day Surgery a disposizione della Ginecologia. A giugno 2022 si è conclusa la convenzione con la Clinica Rugani nell’ambito della quale tra il 2021 ed il 2022 sono stati realizzati 1800 interventi di chirurgia ambulatoriale".

Anche nel 2022 sono proseguite le prestazioni chirurgiche aggiuntive in regime di day surgeryordinario nella giornata di sabato per molteplici discipline. Il rapporto complessivo tra i volumi di prestazioni erogate in libera professione e quelle erogate in regime istituzionale è stato pari all’1%.