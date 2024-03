Piano operativo. Va in Consiglio la Variante Gsk

Verrà inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, venerdì 22, la richiesta di variante al Piano operativo presentata da Gsk e approvata ieri durante la riunione della Commissione Assetto del territorio, presieduta da Francesca Borghi (FdI). La variante avrà ricadute sugli edifici presenti nell’area (tra abbattimenti di vecchie strutture e costruzioni di nuove), i parcheggi (uno a raso e tre interrati), la risistemazione come compensazione di importanti aree esterne: gli incroci tra via Fiorentina con viale Sclavo e con via Cittadini, l’ampliamento di strada di Marciano, tra l’ex Park Hotel e la scuola dell’infanzia, i parcheggi in via Milanese (privato a uso pubblico) e via Strozzi (pubblico), la realizzazione di un’area a verde attrezzata in strada del Petriccio e Belriguardo, davanti alla sede di Tls. Si tratta di un’operazione di grande rilevanza, che di fatto aggiorna quel Piano di intervento che fu varato nel 2011, con l’allora proprietà che era la Novartis. Ora l’intenzione è operare la riqualificazione dell’intera area attraverso un’importante riduzione dell’edificazione. La presidente Borghi ha commentato: "E’ un atto importante, perché a favore di tutta la comunità".