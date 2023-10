Piano di teleriscaldamento. Il sindaco di Radicondoli: "Verso la copertura totale"

Il conto alla rovescia è in corso su tutti i fronti, il fatidico ‘Zero’ sarà l’8 novembre. Quel giorno, l’intera rete di teleriscaldamento di Radicondoli (capoluogo con estensione fino a via Berio e frazione Belforte con estensione fino a via Ribatti) sarà completata e pronta a entrare in funzione ovunque, riscaldando alloggi e aziende con un risparmio di oltre il 50 per cento. "Facciamo due conti – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini –. Per chi ha una casa di 70 metri quadri, l’attuale costo del gas gpl per riscaldarla è di circa 1.500 euro annui: con il teleriscaldamento, invece, il costo annuale è stimato in 660 euro, con un risparmio di 840 euro, il 56 per cento in meno".

La scansione temporale del fine lavori è precisa: 20 ottobre, adeguamento della Centrale Termica in località Bellavista e termine dei lavori a Belforte in via Roma e nel tratto di via Ribatti; 27 ottobre, fine lavori nel tratto dal parcheggio a via Badi; 8 novembre, tutti i lavori portati a termine. "E c’è di più – prosegue il primo cittadino – E’ in arrivo anche un nuovo bando per aiutare chi vuole allacciarsi al teleriscaldamento, ma ha bisogno di un finanziamento bancario per sostenere la spesa: l’amministrazione comunale ha pensato a uno strumento che renda più sostenibile l’accesso al credito per i residenti, comprese le case sparse". E, infine: "In questa gigantesca operazione da 13 milioni di euro, stiamo preparando importanti interventi di riqualificazione – conclude il sindaco –. Si tratta della completa asfaltatura di tutte le strade interessate dai lavori del teleriscaldamento, compresa la strada di accesso a Belforte, e della riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, con luci a led e nuovi corpi illuminanti per tutte le vie interessate dai lavori e sono già stati realizzati interventi sui sottoservizi in accordo con Asa e Enel Distribuzione: in particolare, il rifacimento totale dell’acquedotto in via Guido Rossa e a Belforte il rifacimento dell’acquedotto per le vie interessate e quello parziale della fognatura, la predisposizione per l’interramento e la riqualificazione della media tensione dell’Enel e, infine, la predisposizione di un ’tritubo’ nelle vie interessate al teleriscaldamento, per l’estensione dell’impianto di fibra già presente. A conclusione dell’appalto sarà portata a termine anche la regimazione delle acque via Guido Rossa".

A.V.