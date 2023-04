Piano di opere pubbliche Costerà sedici milioni

Scuola, cultura e sport, i principali capitoli del piano di opere pubbliche da 16 milioni di euro licenziato dal consiglio comunale di Monteriggioni. Per l’edilizia scolastica c’è la previsione di oltre un milione e 800.000 euro di investimento per adeguare la scuola Rodari; di poco inferiore la somma destinata al restauro delle parti comunali del Complesso monumentale di Abbadia Isola e consistente, circa un milione di euro, anche il programma per l’impiantistica sportiva, con la la completa recinzione dell’impianto di Castellina Scalo e la realizzazione del Centro polivalente di San Martino.