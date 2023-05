Piancastagnaio Pronti 400 loculi al cimitero

Sono giunti ormai a completamento i lavori di costruzione di oltre 400 nuovi loculi ed ossarini nel cimitero comunale di Piancastagnaio. Un grande progetto che l’ amministrazione comunale di Piancastagnaio ha portato avanti nell’ ultimo mandato della giunta Vagaggini che ha difatto posto un rimedio alla grave carenza di spazi per le sepolture, carenze che in alcuni casi hanno costretto famiglie di defunti del capoluogo a inumare le salme dei loro cari nel vicino cimitero della frazione di Saragiolo e in molti casi fare ricorso alla cremazione per usufruire della possibilità di deporre le urne cinerarie nelle tombe a terra già di proprietà. Un progetto quello messo in opera dalla ditta Edil Monte ed Md Costruzioni su progetto realizzato dal team dello studio di architettura di Paolo Vagaggini di Castiglione d’ Orcia molto sobrio che rispecchia le peculiarità dell’ ambiente circostante , luogo interamente immerso nel verde di abeti , faggi e castagni. Il cimitero di Piancastagnaio, detto della ’Conserva’, perché situato accanto all’omonima zona vicino al podere oggi chiamato la ’Conservetta’, venne iniziato negli anni cinquanta quando ancora il paese era per ancora per buona parte esteso dentro i confini del centro storico e il cimitero era fuori delle mura paesane in via Vespa. La località chiamata da sempre ’Conserva’ secondo notizie storiche da un’area dove si trovavano grandi depositi in pietra dove veniva conservato il ghiaccio ad uso sanitario. Nel 1972 con la costruzione di abitazioni e l’attuazione del nuovo piano regolatore cittadino e l’ espansione urbanistica venne completato l’attuale cimitero e l’ ex area cimiteriale fu destinata a parco e campi di tennis, pattinaggio e attività sportive per la comunità pianese.

Giuseppe Serafini