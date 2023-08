Piancastagnaio, la pista debutta Grande festa per il nuovo impianto Emozionante saluto dei Carabinieri

di Giuseppe Serafini

Suona la carica il drappello del quarto reparto dei Carabinieri a cavallo mentre la folla si alza in piedi per un saluto corale e un interminabile applauso agli uomini dell’Arma nella solenne divisa, su cui spicca la coloratissima lanterna nel ricordo della storica battaglia di Pastrengo. Una grande cerimonia nel nuovo anfiteatro del parco tematico della Madonna di San Pietro segna l’inaugurazione della pista in cui si correrà il Palio il 18 agosto. Ospiti d’ onore la consigliera Ilva Sapora, già capo del cerimoniale della presidenza del Consiglio, e il generale di divisione Diego Paulet capo dell’ufficio della tutela, memoria, cultura della difesa.

Tantissime persone hanno sfidato un caldo torrido ma piena soddisfazione. Il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini si è detto orgoglioso della realizzazione del grande parco che dovrà essere un luogo per tutti i cittadini in qualsiasi momento dell’anno. Dopo l’inno nazionale eseguito dalla bravissima Martina Benedetti la presentazione del drappellone realizzato dall’artista americano Daniel Thomas Hall Capello, il premio asta e bacchetta per il migliore gruppo di alfieri e tamburini realizzato da Lidia Nizzo e il premio del Cupello, il piatto artistico che andrà alla comparsa migliore creato da Sara Guerrini.

La conclusione affidata al reparto dei Carabinieri a cavallo nel giro della pista e l’omaggio al pubblico dopo l’ alza bandiera e il canto dell’inno. Ora l’ attesa è per i prossimi appuntamenti contrade che culmineranno nel Palio.