"Piancastagnaio: incontro pubblico sul teleriscaldamento geotermico e le sue molteplici applicazioni"

In attesa del via dei lavori di realizzazione degli ultimi lotti di installazione del teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio, lavori già assegnati a quattro ditte vincitrici della gara europea indetta dal Comune per lavori che dovranno obbligatoriamente concludersi nel 2026 secondo le normative sull’uso dei fondi Pnrr, l’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico con la popolazione per discutere del tema sull’allestimento dei cantieri (quattro ditte che opereranno nelle aree del paese e nel centro storico) e sugli inevitabili disagi che si potranno avere durante i lavori di messa in opera della rete di allaccio geotermica.

Un incontro che ha avuto come tema principale l’uso plurimo dei fluidi derivanti dalle estrazioni endogene che possono essere usate in molte applicazioni non solo a servizio del teleriscaldamento a uso civile e industriale, ma anche in settori di prodotti agroalimentari come la produzione di birra, utilizzata nei caseifici per la stagionatura e la creazione di formaggi e prodotti caseari compresa la produzione di gelati, la stagionatura e l’invecchiamento di prodotti di salumeria. E principalmente l’uso delle basse entalpie nella gestione di serre di piante, fiori, e verdure alimentari come pomodori e prodotti vegetali.

A discuterne nel centro dell’ex bocciodromo di Piancastagnaio, Raffaele Casuccio, consulente del Comune, Riccardo Corsi, vice presidente dell’Unione geotermica italiana, Loredana Torsello, dirigente del Consorzio Cosvig, Mauro Bagni della società Stea, Giuseppe Tanda del Caseificio Paterno, Ledo Volpi, responsabile del birrificio Sasso Pisano, Roberto Parri, esperto in geotermia, Luigi Galimberti esperto star up in agricoltura. Molto apprezzato l‘intervento di Ledo Volpi, la cui azienda si serve della risorsa geotermica per produrre una rinomata serie di birre.