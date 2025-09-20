Piancastagnaio, botta e risposta: "La maggioranza lavora, ecco i fatti"

"C’è chi lavora e c’è chi commenta". È la replica di ’È l’ora di Piano’, dopo le repliche arrivate dall’opposizione di ’Oltre il Ponte’. "Noi portiamo avanti un programma organico di sviluppo per Piancastagnaio: infrastrutture, patrimonio comunale, innovazione, spazi pubblici – si legge nella replica –, la minoranza, invece, vive a rimorchio: incapace di indicare una direzione, si limita a criticare chi le decisioni le prende davvero".

I problemi indicati dall’opposizione? "L’ascensore “Il Minatore” – si osserva – ogni anno registra migliaia di passaggi e garantisce un servizio essenziale a cittadini e turisti. L’ex Furzi è destinato a diventare un centro di innovazione di sistema, con un bando già presentato alla presidenza del Consiglio e uno nuovo in arrivo. Per il Palazzo Bourbon del Monte sono stati ottenuti finanziamenti regionali e i lavori partiranno a breve".

E ancora, "il teleriscaldamento è in via di completamento nei tempi Pnrr e ha permesso di rifare fognature, acquedotto e rete elettrica. La nuova pavimentazione del centro storico è già avviata. L’ex sede dei Geometri, avendo già individuato gli utilizzatori, così come altri immobili comunali, saranno presto messi a servizio della comunità. Lo Spazio Dante Cappelletti è un punto di riferimento per la cultura e la memoria del paese. I prossimi interventi di decoro urbano partiranno il 22 settembre grazie all’accordo con Sei Toscana.

Se tutto questo non è strategico, allora cosa lo è? Un post su Facebook?".

Sui 28 milioni dell’accordo Enel-Regione-Comuni, "tutti sanno, tranne loro, che non possono ancora essere utilizzati per ragioni procedurali, e sui quali siamo già pronti con i progetti. Noi lavoriamo ogni giorno per sbloccarli, la minoranza finge di non capire e continua a fare allarmismo. Questo è il vero strabismo politico della minoranza: vede solo quello che le conviene, ignora il resto e preferisce gridare allo scandalo piuttosto che sporcarsi le mani per il bene di Piancastagnaio".

Per ’È l’ora di Piano’, l’opposizione "non ha una proposta autonoma, è divisa su tutto - c’è ancora chi considera la geotermia “nociva” per il paese - e si limita a inseguire la maggioranza nella speranza di raccogliere qualche like, peraltro anche pochi. Basta con questo clima da “fine del mondo”, Piancastagnaio non si governa con i like, ma con i fatti".