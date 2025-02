Più di cinquanta insegnanti e operatori socio sanitari hanno partecipato a Piancastagnaio al primo incontro formativo sul delicato tema della somministrazione dei farmaci e terapie di emergenza e salvavita nell’ambito pediatrico scolastico. La prima lezione esplicativa sul cosa fare e come utilizzare farmaci urgenti in uso pediatrico si è tenuta nel pomeriggio di lunedì al teatro Vittorino Ricci Barbini di Piancastagnaio. Un momento importante che ha visto la presenza dell’associazione Cuori in movimento, l’amministrazione Comunale di Piancastagnaio, la Misericordia locale, la Proloco, l’associazione Piano Scenico e l’unità pediatrica dell’ospedale di Nottola. L’iniziativa rientra nel progetto particolarmente legato alla grande attività che la famiglia Furzi di Piancastagnaio sta portando avanti nel segno della solidarietà e del ricordo del proprio congiunto Marco Furzi scomparso dopo una inesorabile malattia. La lezione è stata condotta dal dott. Cristiano Ciacci del presidio ospedaliero di Nottola reparto di pediatria ed ha preso in esame il tema della conoscenza e dell’uso immediato di farmaci che debbono essere usati in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari soprattutto dal personale scolastico, insegnanti e genitori. Ha portato i saluti il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi.

Giuseppe Serafini