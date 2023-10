Pian delle Fornaci. Contratto scaduto il 6 agosto scorso

L’ippodromo di Pian delle Fornaci merita di essere utilizzato a pieno regime e di diventare quel ’polo’ dei cavalli che una città come Siena deve dare agli addetti ai lavori. Sono anni che se ne parla, sembrava che fosse stata imboccata la strada giusta invece c’è stato un lento declino. Il covid certo non ha aiutato e le difficoltà che tuttora si registrano per altri impianti sportivi strategici per la città ancora meno.

E’ del 26 ottobre la determina del servizio sport e gestione impianti sportivi del Comune per lo svincolo della cauzione contrattuale relativa all’ippodromo. Come si ricorderà la concessione era di otto anni, stipulata nel 2014 e rinnovata per un altro nel 2022 vista appunto l’emergenza sanitaria. Si dà atto nella determina della cessazione del contratto il 6 agosto scorso e, ribadito che la società Pian delle Fornaci ha regolarmente "provveduto agli adempimenti che le facevano carico" si autorizza lo svincolo della fideiussione di 25mila euro che era stata versata nel 2014 dalla srl a garanzia del contratto stesso.

Adesso inizia la partita per scrivere il nuovo futuro dell’ippodromo.