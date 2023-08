‘Pharmakon’, la storia ‘gialla’ di Marco Vagaggini

Gli scrittori di gialli sono come il diavolo in un esorcismo: mischiano a dovere fantasia e realtà, per rendere il tutto più credibile ed inquieto. Così è per ‘Pharmakon’, di Marco Vagheggini, edito da Extempora. Siamo di fronte ad uno scenario conosciuto toscano, in più si gioca al giornalista che segue i casi in prima persona, alla vecchia maniera, per un mestiere oggi sempre più compiuto solo e soltanto davanti ad uno schermo di un computer. Ma anch’io, come Fausto Tanzarella autore della prefazione, non voglio svelare molto di questa fitta trama dal tono misterioso. E proprio il cronista Giovanni Fanti che muove la trama all’inseguimento della soluzione. La sua normalità ce lo avvicina. Come afferma Tanzarella "questo fa del libro di Vagheggini un vero giallo, perché in un giallo il solo e assoluto protagonista deve essere la trama, l’intreccio poliziesco, che devono essere, come in Parmakon, plausibili, organici, coerenti , privi di contraddizioni o cadute logiche". Non possiamo non affezionarci a questo cronista, ma non perché anche lui della Nazione, ma solo perché rappresenta il senso logico dello sviluppo di trama, in questa catena di avvenimenti cruenti, quasi un gioco serrato di specchi, ambientato nel mondo della sanità.

Massimo Biliorsi