Pettiere, il fantino che faceva tutti i mestieri

Raffronti fra uomini del 2024 e quelli del XIX secolo: ecco il senso del racconto di Michele Paradisi, fantino di Pomarance, ma che ha vissuto gran parte della sua vita a Monteguidi. Si fece chiamare infatti Pettiere, ma anche Monteguidi, il Romito e il Rosso. Ci facciamo così una pur incompleta immagine della sua fisionomia: le cronache ce lo descrivono con capelli folti e una bella barba e che facesse un po’ tutti i mestiere, soprattutto il fantino, il treccone e il contadino, il "caporale dei segatori".

Ha corso dieci carriere dal 16 agosto 1809, quando l’Aquila lo fa esordire, fino al 17 agosto 1814, quando con la Giraffa segna l’addio alla piazza. Vince una sola volta, la carriera del 2 luglio 1811 nella Torre, in una corsa dove era scappata molto bene l’Onda, superata poi dall’Oca che sembra destinata alla vittoria, prima che dalle retrovia arrivasse la Torre che vince la corsa. Vittoria piuttosto contestata, soprattutto dagli ondaioli, che affermarono che il Paradisi in arte Pettiere non avesse fatto che due giri. Atmosfera molto tesa, tanto che i giudici decisero di non consegnare il drappellone se non il giorno seguente ai torraioli. Le cose si dimenticano e per prima viene la professione: Pettiere due anni dopo correrà proprio per l’Onda.

Massimo Biliorsi