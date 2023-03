Petizione al sindaco: "No alla ztl"

Oltre mille no alla ztl in borgo. Sono in totale 1100 le firme che sono state raccolte e portate in Comune davanti alla porta del primo cittadino Alessandro Donati. A raccoglierle, in particolar modo, tre attività: la Pasticceria Barone (socio del Comitato Ristoebar), la Tabaccheria ’Il Borgo’ e l’edicola ’L’Emporio’. A due mesi dall’entrata in vigore della ztl procede, quindi, la polemica tra favorevoli e contrari.

"Il sindaco più volte ha sostenuto che nel tempo sono stati fatti degli incontri prima di arrivare alla decisione di istituzionalizzare la ztl, ma ciò non risulta a nessuno – affermano alcuni esercenti di Colle Alta – È anche per questo che è scattata la raccolta firme, documento protocollato in questi giorni. La nostra richiesta è semplice: un tavolo di discussione, un modo per confrontarci". Continua così il braccio di ferro tra sindaco e attività di borgo vecchio. "Ci chiediamo – continuano gli esercenti – se la ztl verrà fatta, anche se in sostanza è già stata decisa. Si parla di temporaneità, ma sappiamo bene che diventerà la normalità. Non siamo contro il provvedimento, ma prima devono essere risolte alcune problematiche. A partire dalla chiusura di una corsia di via Livini. La presenza del semaforo nella principale via di collegamento tra la parte alta e quella bassa della città – si sottolinea – pone già svariate difficoltà. Inoltre, prima della realizzazione della ztl, chiediamo ulteriori parcheggi, la riapertura dell’impianto di risalita o un collegamento alternativo".

"La ztl inizierà dal primo di maggio – afferma il sindaco Donati – Ci sono state molte polemiche che devono essere riportate nel giusto alveo. Le polemiche ci sono state, perché apparentemente la ztl era stata annunciata, senza incontri con i residenti e gli esercenti della zona, però ciò non è vero. Abbiamo fatto decine di incontri con residenti ed esercenti, sia favorevoli che contrari. Sono state fatte riunioni. C’è stato anche un periodo di stasi dovuto al Covid e poi, quando abbiamo deciso di mettere in pratica la ztl, non c’è stato bisogno di ulteriori incontri. Sappiamo benissimo che via Gracco del Secco è una via molto frequentata da turisti, che però soffre della caratteristica di attraversamento rapido da parte di tutta una serie di utenti". "Questo è un provvedimento – conclude Donati – sperimentale, che prevede la chiusura solo nei fine settimana e solo durante le sere".