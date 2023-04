Pestata davanti al figlio. Ha lesioni alle vertebre

Siena, 11 aprile 2023 – A denunciarlo non ci aveva mai pensato. Temeva la sua reazione. Ma quando, dopo le ennesime botte, il dolore era stato insopportabile, si era rivolta alle Scotte. E al pronto soccorso le erano state diagnosticate lesioni alle vertebre. Servivano almeno trenta giorni per guarire. Anche in quella circostanza la donna, 45 anni, di origine marocchina, aveva preferito non denunciare l’autore dei suoi problemi. Un marito che, si è scoperto poi, la maltrattava da lunghi anni. E dal quale alla fine aveva deciso di allontanarsi. Lei continua a vivere nella zona senese e adesso si mantiene lavorando nel settore della ristorazione. Lui, 63 anni, si è dovuto trasferire in un comune della cintura periferica. Il gip, su richiesta del pm Serena Menicucci, ha infatti emesso un divieto di avvicinamento alla 45enne. Non importa se non c’era stata denuncia da parte della vittima. Il figlio piccolo, di soli 8 anni, aveva assistito alla scena. Al padre che alzava le mani, assestando colpi alla nuca della donna e poi alla schiena, finendo per scaraventarla a terra. Non era la prima volta che succedeva ma il dolore era stato terribile. Così i primi giorni di marzo si era rivolta al pronto soccorso che le aveva riscontrato le lesioni alle vertebre. Delle brutte micro-fratture. Il referto era finito sul tavolo della questura e gli uomini della Squadra mobile avevano compreso subito che dietro quelle parole mediche si celavano probabilmente problemi di coppia. Era stata pertanto ascoltata la 45enne. Sì, aveva confessato, il marito con cui aveva interrotto la convivenza la picchiava da anni. I litigi erano continui, nonostante il rapporto di lunga data visto che lei aveva raggiunto a Siena l’uomo, dopo che si era sistemato.

Il motivo? Soprattutto i figli, la loro gestione. Quando c’era una situazione di necessità il 63enne si rifiutava di prestare denaro alla moglie anche per fronteggiare le più banali necessità. Non solo violenza, dunque, è emersa dall’inchiesta del pm Menicucci, ma anche minacce e offese. Comportamenti umilianti sotto il profilo morale. La minacciava di rispedirla a forza in Marocco, le rinfacciava le origini umili. Sosteneva ingiustamente che fosse una poco di buono.