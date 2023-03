Permessi di soggiorno Scatta l’open day

Aperture straordinarie dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena per soddisfare l’esigenza di consegnare il permesso di soggiorno a tutti i cittadini stranieri che ne hanno fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo. A tal fine sono state previste, al momento, due aperture straordinarie finalizzate alla consegna dei titoli di soggiorno pronti, con la pianificazione che segue: giovedì 16 marzo con orario 8.30-13.00 e 14.30-17.30 per chi ha il cognome con lettera iniziale dalla A alla M; giovedì 23 marzo con orario 8.30-13 e 14.3017.30 per chi ha il cognome con lettera iniziale dalla N alla Z. Tutti i cittadini stranieri interessati a ritirare il titolo di soggiorno potranno recarsi all’Ufficio Immigrazione in via delle Sperandie 43, con il permesso di soggiorno scaduto, la ricevuta di rinnovo e il passaporto, senza prenotarsi.