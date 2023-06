Perdita di idrocarburi, due denunce Chianciano, indagini nell’ex albergo

di Massimo Cherubini

In un locale di un ex albergo, chiuso da anni, di Chianciano Terme si era formato una sorta di deposito di idrocarburi. Due le persone ritenute responsabili dell’accaduto e denunciate all’autorità giudiziaria. Perché i liquami hanno rappresentato un pericolo di inquinamento ambientale. In parte, secondo gli accertamenti dei carabinieri forestali, verificatosi e contenuto dall’impianto di un distributore che si trova vicino all’ex albergo. Il locale conteneva idrocarburi che, specialmente quando la pioggia lo inondava anche parzialmente, sgorgavano in mezzo alla strada.

Finendo nella griglia di raccoglimento delle acque dell’impianto di raccolta e smaltimento, dei liquami del distributore. Ed è stato proprio il gestore a capire che nel suo impianto di depurazione stavano confluendo acque improprie, molto oleose, Che emanavano, tra l’altro, un cattivo odore. Ha visto che i livelli della griglia di ricezione stavano salendo senza una ragione relativa alla sua attività, ma solo a causa dei liquami che vi confluivano dalla strada. Il gestore ha presentato denuncia ai carabinieri forestali di Chiusi Stazione per chiedere di effettuare le indagini del caso.

Le indagini hanno consentito di accertare le cause che potrebbero aver provocato un inquinamento ambientale. "In particolare – si legge nel comunicato stampa – è stato accertato che l’incuria e l’abbandono avevano determinato l’accumulo di un consistente strato di combustibile (probabilmente gasolio) sul pavimento di un locale tecnico posto al piano terra della struttura. L’infiltrazione di acque piovane – si legge ancora – all’interno del locale ha determinato, nel tempo, l’innalzamento del livello dei liquidi, facendo tracimare acqua e idrocarburi sulla strada e verso il piazzale dell’impianto. I danni sono stati limitati dal fatto che le griglie di raccolta del distributore sono raccordate ad un impianto di disoleazione e depurazione. Il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ha prontamente attivato le procedure di bonifica tramite ditta specializzata, mettendo in sicurezza l’area senza conseguenze".

Due i deferiti all’autorità giudiziaria per "gestione illecita di rifiuti liquidi. I Carabinieri Forestali , agli ordini del tenente colonnello Alessio Brogi, continuano – si sottolinea nella nota – a essere attivamente impegnati nel contrasto alle condotte illecite che hanno ad oggetto il ciclo dei rifiuti e gli inquinamenti delle matrici ambientali, sia in contesto agricolo che industriale, a tutela della salute pubblica e della qualità dell’ambiente".