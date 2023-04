Perdita d’acqua, si avvalla il terreno Operai del Fiora a lavoro per una perdita

Il problema è risultato minore di quanto temeva la polizia municipale quando si è accorta, lunedì sera, dell’acqua che usciva in via dei Mille dalla asfalto. Una perdita importante. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per verificare la situazione ma, in realtà, l’intervento urgente era soprattutto quello del Fiora. I vigili urbani hanno immediatamente interrotto la circolazione in entrambi i sensi in questo tratto di strada perché semnbrava che si fosse verificato un importante avvallamento del manto stradale. Quindi stop alle macchine e anche alle persone, per evitare pericoli vista la grande mole di visitatori che in questi giorni si trova in città. Gli operai del Fiora ieri si sono messi subito a lavorare con un escavatore e, intorno alle 13, la situazione sembrava in via di risoluzione e le vetture riprendevano a passare nella carreggiata opposta al punto dell’intervento. Sembrava che non sarebbe stato possibile agli autobus oggi posteggiare lungo il lato sinistra di Viale dei Mille per chi arriva da San Prospero, invece, sarà fatto. La comunicazione ieri pomeriggio ad Autolinee. Transenna solo in una piccola porzione.