Percorsi accessibili per scoprire Siena. Visite e trekking nella lingue dei segni

Grande successo per il progetto bilingue, nella lingua dei segni e in italiano, che ha combinato valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico locale, sport all’aria aperta e inclusione delle persone sorde. ’LIS - PASS: Percorsi accessibili per scoprire Siena’, progetto di Mason Perkins Deafness Fund onlus, con Gruppo Trekking Senese e Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente, sostenuto da Fondazione Mps, ha proposto una serie di eventi bilingui per esplorare la città e il suo territorio attraverso passeggiate di trekking e gare di orienteering. Alle quattro date promosse hanno preso parte più di 100 persone udenti e sorde che insieme hanno vissuto esperienze immersive e originali in luoghi affascinanti e densi di storia: il centro storico di Siena, raccontato dal punto di vista geologico grazie alla guida del docente universitario di geologia Marco Giamello; la Val di Merse dalla Centrale di Biogas Merse di Montioni sino al Castello di Capraia e ritorno, passando per il Romitorio di Orgia; il suggestivo Bosco di Sasseta nel quale si è svolta una divertente gara di orienteering alla presenza di Luigi Lerose, atleta sordo e accademico.