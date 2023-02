Percorsi a rischio in via Camaldo

Percorsi a rischio per i pedoni in via Camaldo a Poggibonsi. Servono soluzioni al problema indicato da chi conosce la zona. "I marciapiedi sconnessi rappresentano un costante motivo di pericolo di cadute", affermano gli abitanti della strada del centro storico di Poggibonsi, a senso unico, che unisce via Dante e via Piave con il viale Garibaldi, interessato da un progetto di complessiva riqualificazione da parte del Comune. Questioni evidenziate da alcuni degli stessi residenti di via Camaldo, che chiedono alle istituzioni locali, anche attraverso il nostro giornale, provvedimenti in materia di sicurezza e di percorribilità delle parti di d’asfalto ai lati della strada in modo che pgarantiscano davvero una maggiore sicurezza per quanti procedono a piedi. "Soprattutto in certi punti della via è difficile camminare - osservano - e un intervento diverrebbe quindi fondamentale per la serenità di tutti in materia di vivibilità dell’area nel suo insieme". La strada ha già una sua configurazione particolare, in pendenza... "E se poi consideriamo la presenza di ostacoli dovuti a marciapiedi a tratti malridotti - aggiungono - allora le criticità non possono che aumentare. Così come crescono alla stessa maniera le difficoltà per le persone che si trovano a fare i conti con una mobilità ridotta o con problemi di deambulazione". Fin qui il capitolo legato alle rimostranze. In un quartiere di Poggibonsi, compreso in una rete di strade a breve distanza dalla via Maestra, in cui vivono numerose famiglie, alcune delle quali alle prese con certe problematiche in attesa di soluzione.

Paolo Bartalini