Per una scuola inclusiva: ecco cosa possiamo fare noi

Ci siamo chiesti come mettere in pratica le riflessioni fatte per per questo Campionato: cosa potremmo fare noi per poter aiutare concretamente un nostro coetaneo? In classe abbiamo un compagno straniero, di origine pakistane, che è arrivato in Italia nel gennaio 2022. Save The Children sottolinea che, alle difficoltà emotive comuni, un adolescente straniero aggiunge quelle materiali, che rendono difficile superare i problemi.

Noi ci siamo posti un obiettivo: aiutarlo nell’apprendimento dell’italiano, che per lui rappresenta la difficoltà maggiore, in questo momento, per vivere serenamente la scuola. Conosciamo l’articolo 3 della Costituzione, che parla di eliminare gli ostacoli che impediscono il conseguimento della libertà e delle pari opportunità. Includere vuol dire accogliere una persona in un ambiente diverso da quello di provenienza e quindi aiutarlo a entrare attivamente nella società. Inclusione significa appartenere a qualcosa, un gruppo di persone o un’istituzione, ma tra gli individui possono esserci differenze di etnia, sesso, religione, abilità e lingua, che causano discriminazioni ed esclusione. Il nostro progetto consiste nell’aiutare il nostro compagno a seguire le lezioni in maniera più facile, riscrivendo per lui dei testi semplificati tratti dai libri delle varie materie, storia, letteratura, scienze, geografia, tecnologia, arte, in maniera che possa seguire, esattamente come facciamo noi, durante la lezione. In questo momento il nostro amico è in Pakistan: quando tornerà troverà un libretto fatto apposta per recuperare e concludere con noi l’anno scolastico.