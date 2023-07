"Per una manciata di donne e terra a Siena: Racconti letti da sei attrici senesi"

Mettere insieme la suggestione di un luogo con la memoria di una lotta antica: l’Accademia dei Fisiocritici ospita martedì 25 luglio (ore 21,30) lo spettacolo teatrale ’Per una manciata di donne e terra’ (La riforma agraria in Maremma nei racconti delle donne), ultimo appuntamento della rassegna ’Destatevi!’, che mette insieme musica e rappresentare in uno scenario quanto mai originale, unico. Sarà la bella occasione per vedere insieme sul palco un gruppo di attrici che hanno fatto semplicemente la storia del teatro a Siena: Paola Lambardi, Elisa Bartoli, Rita Ceccarelli, Rita Baragli, Federica Olla, Lucia Donati per la regia di Martina Guideri, che ha curato l’adattamento dal libro ’La terra delle donne’ di Luciana Bellini. Nella produzione ’Ensarte artisti e tecnici’ sentiamo le parole della regista: "Sono stata affascinata dalla scrittura di Luciana Bellini – dichiara Martina Guideri - così diretta e particolare, capace di restituirci subito la voce detta, i suoni e la lingua toscana, o meglio maremmana, con meccanismi simili a quelli usati da Camilleri per il "suo" siciliano. Ma ancor più mi hanno colpito le storie di queste donne che ci parlano di riscatto, di desiderio di migliorare la propria vita, di come un progetto statale abbia reso possibili cambiamenti sociali radicali, ma anche di come queste donne abbiano saputo raccontare il loro personale punto di vista, fin qui ignorato dalla storia su vita, affetti, lavoro, emancipazione". Lo spettacolo nel cortile dei Fisiocritici, suggella il successo di una stagione variegata e soprattutto ben accolta dal pubblico con una serie di tutto esaurito, che spinge l’Accademia ad una sicura appendice (tornerà la musica di De Andrè) e alla volontà di ripetersi anche la prossima estate.

Massimo Biliorsi