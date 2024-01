’Per Slalom e per Amore’ festeggia la trentesima edizione. Tutti in pista sull’Abetone

Si terrà sabato 2 marzo la trentesima edizione della gara di sci ‘Per Slalom e per Amore’ organizzata dallo Sci Club di Siena. Sarà la pista Stadio Zeno dell’Abetone a ospitare l’evento riservato alle Società di Contrada, un appuntamento questo ormai tradizionale che negli ultimi anni, causa Covid o mancanza di neve, ha subìto qualche rallentamento, ma gli organizzatori, con in testa il presidente Marco Liberati, non hanno nessunissima intenzione di mollare. Purtroppo l’incognita neve è sempre in agguato, causa il cambiamento climatico che non risparmia montagne come quelle dell’Appennino centrale, sempre più messe a dura prova da precipitazioni nevose carenti o non consone per la stagione. Ne sa qualcosa il comprensorio del Monte Amiata che quest’anno sta vivendo una stagione a dir poco negativa.

Sull’Appennino Tosco-Emiliano, Monte Cimone e Abetone, invece la situazione neve è tale che in qualche fine settimana (vedi il ponte dell’Immacolata o lo scorso week end) è stato possibile dare il via alla stagione invernale, anche se non a pieno regime, con le piste e gli impianti di risalita non totalmente disponibili. In occasione delle feste natalizie il paesaggio addirittura sembrava quello autunnale, senza la benché minima presenza di neve.

Gli operatori del settore sono per ovvie ragioni in allarme, anche se va detto che in tutti loro c’è l’assoluta convinzione di portare a termine gli impegni presi, soprattutto quelli nei confronti delle Società Sportive e degli Sci Club. Tornando alla gara ‘Per Slalom e per Amore’, lo Sci Club Siena comunica che il termine delle iscrizioni è fissato per venerdì 23 febbraio, data in cui i capi-squadra di ogni Società di Contrada dovranno consegnare l’elenco dei partecipanti. La consegna dei pettorali avverrà mercoledì 28 febbraio presso il negozio Sport Center in via Achille Sclavo n. 21, con orario 17-19. Poi il sabato successivo (è la prima volta che la gara non verrà disputata di domenica), tutti alla partenza della pista Zeno dell’Abetone dove verrà tracciato il percorso dello Slalom. Le premiazioni sono programmate per il pomeriggio di domenica 10 marzo presso la sede di una Contrada che verrà comunicata successivamente. Per info: www.sciclubsiena.com.

R.R.