"Per Siena: Mori nuova Presidente, profondo rinnovamento" Il Movimento Per Siena ha rinnovato la sua segreteria e l'assemblea dei soci ha eletto Rebecca Mori come presidente. Confermato il tesoriere Luciano Galano e nominato Roberto Nesticò presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione Riscrivi Siena. Lo spirito che lega le persone è quello del civismo, per determinare una sintesi critica e progettuale al bene comune.