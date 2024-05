’Per Siena’, monitoraggio sui rifiuti: "Cittadini insoddisfatti del servizio"

L’insoddisfazione è il sentimento che emerge dai dati messi a disposizione da un sondaggio del movimento civico Per Siena sul tema della raccolta rifiuti, del decoro urbano e della pulizia delle strade. Il sondaggio, fatto su una piattaforma online, non ha i crismi di un’indagine scientifica, ma con circa quattrocento utenti a rispondere può dare importanti indicazioni sull’umore dei cittadini. Ad esempio, il 51% del campione si è dichiarato insoddisfatto del ritiro porta a porta dei rifiuti, il 69,5% giudica insufficiente la pulizia delle aree di raccolta.

Percentuali ancora peggiori di risposte ‘pessime’ e ‘insufficiente’ si hanno per la funzionalità dei bidoni e l’accessibilità alla raccolta di olio esausto, pile e medicinali. Lapidario il giudizio per quanto riguarda la pulizia delle strade e il decoro in generale: pessima per il 56%, accettabile per il 34,48%, soddisfacente per il 6,67% e ottima per il 2,08% del campione. "Il risultato è chiaro, condivideremo i dati con l’amministrazione perché ne faccia tesoro. Non c’è voglia di contrapposizione ma di collaborazione – ha commentato Pierluigi Piccini, presidente del movimento Per Siena –. Il modello che abbiamo preso forse è quello dell’ufficio delle relazioni pubbliche ma il Comune dovrebbe riappropriarsi di queste funzioni e del proprio ruolo, invece di delegare. In termini di interventi strutturali siamo fermi a diversi anni fa, sarebbe stato il compito prima di Siena parcheggi, poi di Sigerico, ma adesso fa sorveglianza". Per Piccini lo strumento dei sondaggi andrebbe di volta in volta usato come cartina tornasole del gradimento dei cittadini nei confronti di alcune misure: "Su alcune delibere, se ci fossero i tempi e gli atti in consiglio non arrivassero sempre all’ ultimo, non sarebbe improbabile sottoporre a questo vaglio alcune proposte. Vorremmo farlo per una delibera del prossimo consiglio sulla fondazione turismo".

"Uno dei servizi di un movimento civico è quello di raccogliere le problematiche dei cittadini e provare a trovare soluzioni da sottoporre poi all’amministrazione – ha detto la portavoce Valeria Filippini –. In questo caso sembra evidente il giudizio dei senesi".

Eleonora Rosi