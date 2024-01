Per Siena: "Mobilità, serve un piano organico"

I problemi del traffico e della sosta, a partire dal centro storico hanno bisogno di una visione "globale, non puntuale, adottando azioni concrete tramite un Piano urbano della mobilità sostenibile che preveda servizi e l’utilizzo di tecnologie per il governo del territorio, oltre a vari strumenti urbanistici in cui si individui la realizzazione di parcheggi in una logica gerarchica, nonché il potenziamento dei mezzi pubblici". È quanto afferma in una nota Per Siena, prendendo spunto dall’iniziativa annunciata dall’assessore Tucci per liberare le piazze del centro storico dalle auto, aumentando i posti all’interno delle strutture a pagamento per i titolari degli accessi ztl. "Le soluzioni puntuali, seppur con probabile soluzione momentanea, non offrono un’alternativa nel tempo medio-lungo, mentre i nuovi autorizzati andranno a occupare posti attualmente destinati agli accessi al centro storico – sostiene Per Siena –. Serve una visione di tipo organico, per soddisfare i fabbisogni della mobilità abbattendo i livelli di inquinamento.