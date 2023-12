Per Rigutino l’unica speranza è Lollobrigida

A tutti fa comodo avere una fermata o una stazione dell’Alta Velocità per far crescere un territorio. "Ma se faccio 58 fermate l’Alta velocità finisce di essere tale. In Toscana c’è il dibattito tra Arezzo, Siena, Perugia. Le scelte verranno prese sulla base delle convenienze non partitiche, ma per i cittadini. Che gli animatori del dibattito sappiano - ha detto il ministro Salvini, riferendosi alla giunta regionale e agli alfieri della stazione a Rigutino - che non sarà mai il ministro a dire dove il treno si deve fermare. Magari in passato a qualcuno è venuto il dubbio. Ma siamo nel 2023 e il treno si ferma laddove c’è il carico necessario per farlo". Agli aretini non resta che chiedere aiuto al ministro Lollobrigida.