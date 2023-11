’Per passione e per amore’ in mostra. Le opere di Bisconti al palazzo del Governo

Si è svolta nei saloni del palazzo del Governo la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione di modelli lignei di monumenti senesi realizzati da Loris Bisconti dal titolo ’Per passione e per amore’. In prefetto Matilde Pirrera e il presidente della Provincia David Bussagli, che hanno ringraziato calorosamente l’artista per le splendide opere in esposizione, "si sono detti fieri del fatto che gli uffici da loro rappresentati abbiano potuto ospitare un evento culturale di così alto respiro, che dà lustro alla città e alle sue celebri tradizioni artistiche", si legge nella nota stampa. Duccio Benocci ha tratteggiato un ritratto dell’artista senese Loris Bisconti che ha saputo riprodurre fedelmente alcuni dei più pregevoli monumenti senesi. L’iniziativa culturale, che ha ottenuto il patrocinio degli enti padroni di casa, sarà ospitata da domani al 30 dicembre nella ’Sala delle bandiere’ del palazzo del Governo dove sarà visitabile - gratuitamente - dal lunedì al venerdì (escluso giorni festivi) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Per motivi organizzativi la visita dovrà essere prenotata, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: [email protected].