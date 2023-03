’Per Monteriggioni’: "Potenziata l’antenna di San Martino"

Si riaccende a Monteriggioni lo scontro politico sull’antenna di San Martino per ripetitori telefonici. A dar fuoco alle polveri è il gruppo consiliare ’Per Monteriggioni’, che lancia l’allarme per una possibile installazione di altri impianti sulla medesima antenna e torna a puntare l’indice contro l’amministrazione comunale.

"Abbiamo già detto e motivato che il regolamento sulle antenne è inutile, come la commissione da cui è uscito – attacca il gruppo in una nota – Siamo passati dall’annuncio dell’annullamento dell’autorizzazione edilizia con rimozione dell’antenna, al suo potenziamento con installazione di altri ripetitori di diversi gestori sull’antenna stessa, con ripercussioni ovvie sull’entità delle emissioni in un centro abitato e in prossimità di un edificio scolastico. Le accuse strumentali rivolte dalla maggioranza alla precedente amministrazione, di cui le stesse persone che oggi criticano erano parte integrante, sono ormai un ritornello dietro cui gli esponenti del centrosinistra di Monteriggioni si trincerano per nascondere i loro fallimenti".