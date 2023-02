Per martedì grasso evento di Carnevale della società Us Virtus

La Us Virtus dà vita a un evento di carnevale a Poggibonsi, in coincidenza del martedì grasso. Un appuntamento organizzato dagli addetti ai lavori del sodalizio dai colori bianco e azzurro nel quadro delle numerose iniziative anche di carattere ricreativo volute nell’arco dell’anno della stessa società presieduta da Pietro Burresi. Nel calendario non poteva mancare un momento di divertimento e di svago per tutti, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi nel periodo dedicato agli scherzi e ai momenti da vivere all’insegna della spensieratezza in linea con i significati tipici del contesto carnevalesco. E così martedì prossimo, 21 febbraio, è in programma la festa di carnevale: tutto avverrà nel corso del pomeriggio, dalle 16,30 in avanti, presso gli spazi della sede virtussina di via dei Cipressi a Poggibonsi. I partecipanti alle manifestazioni si ritroveranno nella Sala polivalente Antonio Marini, all’interno della struttura nei pressi degli impianti sportivi: in programma, come fanno sapere gli organizzatori, un Nutella party unito a tanti giochi e all’animazione a cura del duo Carota e Carotina.