Per Irene Siragusa c’è il sesto mondiale

Sesto mondiale in azzurro per Irene Siragusa! Se non è un record anche questo, poco deve mancarci. La supervelocista colligiana ha, infatti, ricevuto la convocazione in Nazionale per i Campionati Mondiali di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto prossimi, nei quali sarà in gara nella staffetta 4x100. L’esordio con la prima batteria di qualificazione è per il 25 agosto.