Per il verdetto sul Terzo Polo servono 48 ore

Se ne riparlerà non prima di lunedì, dell’assetto definitivo del (fu) Terzo Polo senese. Azione ha già lanciato la candidatura a sindaco di Roberto Bozzi, in teoria ancora aperta all’appoggio di Italia Viva, in pratica in solitario. Italia Viva, dal canto suo, ha incontrato anche ufficialmente nei giorni scorsi Massimo Castagnini, con cui il dialogo è chiaramente aperto da tempo.

Per il momento non c’è un sostegno ufficiale alla sua candidatura. "Fino a domenica (domani ndr) va avanti il confronto sui rispettivi programmi" trapela dal partito guidato a Siena da Stefano Scaramelli. Ma la strada sembra ormai tracciata: difficile, a dir poco, un dietrofront per tornare con Azione e sostenere Bozzi. Resta quindi in piedi l’ipotesi di un’alleanza con una parte dell’attuale maggioranza, guidata dall’ex presidente di Sigerico e sostenuta dalle componenti civiche separate ormai da tempo dai partiti del centrodestra da un divario incolmabile.

Il dialogo sul programma serve a preparare la strada a un’alleanza che sembra ormai scontata. E che certifica la frattura del Terzo Polo le cui due componenti, in realtà, hanno quasi sempre viaggiato in percorsi separati, nell’avvicinamento alle amministrative. Quando Azione era vicinissima a Montomoli, Italia Viva già si manteneva più distante inseguendo altri obiettivi, da una parte il dialogo con il Pd dall’altra anche l’ipotesi che ora è diventata la principale. In un paio di occasioni è anche stata prospettata la possibile candidatura dello stesso Scaramelli, ma su questa strada sono mancate le necessarie convergenze.

Ci saranno riflessi sul percorso di unificazione nazionale? Ammesso che vada avanti per davvero l’idea del partito unico, pare difficile che dalle amministrative arrivi un freno, perché da sempre e in ogni parte dello schieramento politico le dinamiche locali spesso non hanno ricalcato quelle nazionali. Pochi giorni e il dubbio sarà sciolto ufficialmente.

