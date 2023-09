Per il Ponte di Bellavista ostacoli dal nuovo codice: "Le gare vanno riviste"

Ponte sulla Cassia a Bellavista, nuovi ostacoli burocratici per la realizzazione dell’opera per il collegamento. Cosa sta accadendo? Lo spiega il presidente della Provincia di Siena, David Bussagli: "L’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti è un intervento legislativo che a oggi sta costringendo tutte le amministrazioni con gare già pronte, a eccezione di quelle sul Pnrr, a dover prevedere obbligatoriamente un adeguamento alla nuova normativa, per poter predisporre la gara di affidamento dei lavori".

Lo sottolinea il presidente Bussagli, anche a proposito della realizzazione del nuovo ponte a Poggibonsi sulla strada regionale; due anni sono trascorsi dalla chiusura del tratto interessato per ragioni di sicurezza - lo stop è datato 25 settembre 2021 - e poco più di dodici mesi se ne sono andati dalla demolizione, avvenuta in un paio di momenti, in previsione della ricostruzione del viadotto.

Una fase che si fa ancora attendere, in un periodo in cui sia gli abitanti che i titolari di esercizi rilanciano il loro "fate presto". Il presidente Bussagli, che è anche sindaco di Poggibonsi, ripercorre così i diversi passaggi, prima delle recenti novità in materia di appalti.

"Un’opera – aggiunge l’amministratore – sulla quale prosegue senza sosta il lavoro da parte dei tecnici della Provincia di Siena. Il progetto definitivo era stato approvato e la documentazione di gara predisposta. Le risorse sono state stanziate e sono tutte previste nel bilancio dell’Amministrazione provinciale. I lunghi tempi della conferenza dei servizi hanno fatto slittare le tempistiche della gara, che hanno poi coinciso con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti".

E siamo all’oggi. Cosa comporta, adesso, questo ulteriore scenario? "Tutto questo sta rallentando l’affidamento dei lavori – risponde Bussagli – di una gara già progettata e con la totale copertura finanziaria. Su quanto il legislatore, pur nella bontà della ratio del provvedimento, sia distante dalle reali esigenze dei territori dovremmo iniziare seriamente a interrogarci".