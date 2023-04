’Per Federigo Tozzi’, omaggio all’autore eterno

Roberto Barzanti, Marco Marchi e Silvia Tozzi hanno presentato ieri nella Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi il volume ‘Per Federigo Tozzi. A cento anni dalla morte’. Edito in occasione del centenario della morte del grande scrittore senese, il volume, a cura di Marco Marchi, è una miscellanea voluta fortemente dall’Accademia Petrarca di Arezzo. "Il libro è una delle iniziative di maggior rilievo fra quelle organizzate in occasione questo ’centenario’ che, complice anche il covid, si è esteso per anni – ha commentato Roberto Barzanti -. Sono state fatte letture pubbliche di grande impatto, si sono svolte alcune conferenze, addirittura i ragazzi del liceo scientifico di Siena ne hanno fatto un film ed è nata una mostra sul suo rapporto con le arti figurative". Marco Marchi, curatore del volume e fra i maggiori studiosi di Tozzi, vanta all’attivo svariate pubblicazioni di qualità circa l’opera dello scrittore senese: "In vita mia ho avuto il piacere di celebrare sia centenario della nascita che quello della morte di Tozzi (fra cui corrono 37 anni), in occasione del quale mi è stata commissionata la realizzazione di questo volume", ha affermato Marchi. Inutile nasconderlo o girarci intorno: un ‘Caso Tozzi’ è sempre esistito e, in letteratura, esiste ancora ed è più vivo che mai.

"Nell’opera di Tozzi si può trovare qualcosa di nuovo ad ogni lettura. – Ha detto la nipote Silvia - questo libro raccoglie le riflessioni e le ricerche di un gruppo di persone, accumulate da uno scambio frequente con il curatore. Ciascuno, con una sua sensibilità, ha continuato a leggere e rileggere Tozzi. Trovo che nella varietà di questi contributi ci sia attenzione ad un tema di fondo, che è la distanza fra l’esperienza interiore e la sua conversione in parola".

Eleonora Rosi