‘Per chi è la notte’: densità, suspense e carattere

Apre la miscellanea di racconti noir ‘Per chi è la notte’, Silele Edizioni, la scrittrice senese Elisabetta Maria Bizzarri, con il suo scritto da cui prende il titolo proprio questa raccolta di fantasy con una lunga serie di penne da ogni parte d’Italia. Il suo racconto breve brilla intanto per densità, suspense e carattere. La surreale vicenda di Rosi e Tobia nel bosco delle loro sensazioni, sono alla ricerca più del diverso che di funghi. La loro eterea avventura è una sorta di Sogno di una notte di mezza estate rivista e corretta alla luce degli anni novanta del XX secolo. Bizzarri adopera un linguaggio volutamente in equilibrio fra letteratura fantasy e linguaggio corrente. Ne vien fuori una storia insolita ma non troppo, nel segno che nella vita, metafora sempre valida, tutto può accadere. E’ una sorta di serena iniziazione alla letteratura destinata al grande pubblico, un bel modo per misurarsi con uno sconosciuto lettore. C’è una luna sfacciata che guarda queste oniriche vicende, tutte da scoprire, nel senso più vicino a quei racconti che guardano attenti ai cicli della terra. Da qui nasce tutto un itinerario della fantasia che mostra di avere ottime potenzialità. Racconti che mostrano poi di avere un pubblico che sempre si rinnova.

Massimo Biliorsi