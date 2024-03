Per Brunello e Nobile vetrina in Germania

Il mondo del vino si dà appuntamento a Düsseldorf, Germania, dove, dal 10 al 12 marzo, è in programma la ProWein, edizione n.30, importante fiera internazionale di settore, con tanta Italia protagonista. Ci sarà, ben rappresentato, anche il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con la Germania che è il mercato principale per la denominazione, rappresentando il 38% della quota esportazioni. Il Consorzio sarà presente con uno stand collettivo in rappresentanza di gran parte della denominazione con oltre 50 etichette in degustazione. "Torniamo a confrontarci con il mercato in una delle piazze più importanti - spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile, Andrea Rossi - la Germania nel 2023 è tornata a recuperare quote di mercato, oltre a essere un Paese da cui si muove ancora gran parte di turismo verso la Toscana".

Presente anche la collettiva del Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Saranno 47 le cantine rappresentate nell’area del Consorzio di cui 30 con stand in collettiva. In degustazione, il Brunello di Montalcino 2019, Brunello di Montalcino Riserva 2018, Rosso di Montalcino 2022, Moscadello e Sant’Antimo. La Germania è la prima piazza dell’Ue per la denominazione. "Andiamo in Germania con la consapevolezza di avere una ricca rappresentanza del nostro territorio - ha detto il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci -, ed è quello che serve per raggiungere gli obiettivi di crescita e posizionamento". Bindocci ha aggiunto come "soprattutto ci interessa lavorare bene con i buyer del Far-East Asiatico: siamo sempre più convinti dell’importanza di allargare la platea di fruitori di vini di alta gamma, e il futuro non potrà che passare da lì". Per quanto riguarda il Consorzio Vino Chianti, presenti a ProWein quasi 200 etichette in rappresentanza di oltre un centinaio di produttori del territorio e 21 desk aziendali.