Pensionata strangolata, trovato il suo ’tesoro’. I risparmi erano nella casa ora restituita alla famiglia

Siena, 9 luglio 2023 – Facevano gola oro e denaro di Anna Maria Burrini. La donna di 81 anni strangolata con un laccio da scarpe teneva infatti i risparmi nella casa di Largo Sassetta di cui affittava le stanze. Preferiva averli a portata di mano, come piace a molti anziani. Un bel gruzzolo, peraltro. Si parlava di diverse migliaia di euro. Sebbene la pista dei soldi fosse stata seguita dagli investigatori sin dalla scoperta del delitto, il 26 settembre scorso, non ne era stata trovata traccia nell’appartamento dove l’anziana fu uccisa, secondo la procura, da un 39enne ucraino ora sotto processo per il delitto e in passato coinvolto in una rapina nel suo Paese finita con il morto. Del tesoretto di Anna Maria Burrini neppure l’ombra, anche durante la giornata trascorsa nella casa dai Ris a caccia di tracce e di elementi utili per mettere al posto giusto le pedine del giallo che ha scosso Siena.

Adesso il colpo di scena. I soldi sono stati trovati. Un tesoretto di oltre 50mila euro. Che si trovava ancora dentro l’appartamento dell’anziana, rinvenuta senza vita nella sua camera da letto, dopo che i vigili del fuoco avevano forzato la porta della stanza. La casa era stata sigillata correttamente nel settembre scorso quando, come si ricorderà, fu sequestrata.

La novità subito dopo il termine della prima udienza del processo al 39enne ucraino e alla nipote di 25 anni in Corte d’assise per omicidio, il 3 luglio. Un’udienza nel corso della quale c’è stata la battaglia per l’ammissione delle prove mentre la prossima, a settembre, vedrà sfilare in aula i primi testimoni. Entrambi gli imputati, tuttora reclusi, erano in tribunale. Come pure alcuni familiari di Anna Maria Burrini che si sono costituiti parte civile. Nel primo pomeriggio del 3 luglio la polizia era stata vista tornare nella palazzina, salendo all’ultimo piano. Fino all’appartamento tuttora sigillato dell’anziana uccisa che, per decisione del giudice, è stato dissequestrato. E restituito ai familiari dell’81enne strangolata. Proprio in questa circostanza sarebbero stati rinvenuti in una stanza dell’abitazione diversa dalla camera da letto della donna i tanto ricercati soldi della pensionata. O forse una parte, questo andrà stabilito. I risparmi erano custoditi in una busta.

Un rinvenimento che è stato già comunicato attraverso gli avvocati a tutte le parti in causa in questa vicenda. Sia quelle già presenti e costituite nel processo d’Assise, sia le altre del troncone stralciato per cui l’inchiesta è sì chiusa ma, trascorsi i 20 giorni per eventuali memorie o richieste di interrogatorio, non è ancora stata fissata l’eventuale udienza preliminare.

Resta ferma la pista dei soldi, dunque. Nella ricostruzione del pm Sara Faina, una volta saputo grazie ad una soffiata che in casa Anna Maria Burrini aveva denaro e gioielli, l’ucraino di 39 anni avrebbe messo in piedi una messa in scena credibile per la pensionata. Chiedendo alla nipote ora imputata di fingersi acquirente di un magazzino che la donna voleva vendere. Un’esca per entrare nella sua abitazione dove la tentata rapina era finita male. Quanto ai gioielli erano stati presi e in parte recuperati dalla polizia, in primis la preziosa collana di diamanti trovata dentro il barattolo d’orzo dell’appartamento di un giovane senese che per questo ha già patteggiato.