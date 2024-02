’Pensare comune’ lancia Barbagallo

A Casole inizia il percorso di presentazione del candidato di ’Pensare Comune’, Alfio Barbagallo e della realizzazione del programma elettorale. Il primo appuntamento sarà lunedì 26 febbraio alle 21.15 al Centro Congressi ‘Stefano Grassini’. Barbagallo esporrà le linee guida del prossimo programma amministrativo. "’Pensare Comune’ cammina verso le elezioni, tutti insieme per un obiettivo comune: lavorare per il nostro territorio – afferma Barbagallo – Proprio da questo principio vorrei che si potesse aprire una riflessione. Il nostro territorio ha bisogno di un vero progetto di sviluppo reale che possa comprendere tutte le zone urbane e rurali. Le nostre saranno, comunque, proposte concrete e tangibili per Casole. La direzione è quella dello sviluppo partendo dal bello che già abbiamo e mantenendolo. Chiaramente apriremo un confronto con tutto il territorio e la sua popolazione sul programma".