"Pendola, film da ottobre. Stagione invernale salva"

"Il Cinema Pendola riaprirà a metà ottobre in modo da garantire la stagione invernale". Parola dell’assessore Vanna Giunti, che ha risposto all’interrogazione della consigliera Pd, Gabriella Piccinni, e alle sue richieste di chiarimenti sulla riapertura del cinema stesso. Si tratta della seconda interrogazione sul tema. Nell’atto Piccinni ha ricordato: "Asp, proprietaria dei locali, è una partecipata del Comune così come opera in convenzione con l’amministrazione comunale la Cooperativa Nuova Immagine che gestisce il Cinema". E ancora: "Tutte le pratiche (autorizzazioni, progetto, affidamento) risultano ora concluse ma non c’è traccia dell’avvio dei lavori – ha rimarcato la consigliera Dem–. Inoltre la chiusura non solo ha creato danni per chi lavora nella struttura, ma ha danneggiato anche la città intera, essendo venuta a mancare l’offerta di cinema d’autore e il lavoro con le scuole". Poi l’affondo: "Il 23 dicembre 2023 ho presentato una interrogazione in merito, ma che le cose non sembrano a oggi aver fatto concreti passi avanti". Di qui la richiesta di informazioni sui tempi di riapertura del Pendola.

Giunti ha spiegato: "L’amministrazione si è attivata per la ripresa del servizio culturale, garantito dal Cinema Nuovo Pendola, oramai da diversi mesi. Sono stati fatti incontri e sopralluoghi con Asp. Per conoscere le reali tempistiche della realizzazione dei lavori, necessari alla riapertura del cinema, è stato chiesto di conoscere cronoprogramma ed eventuali difficoltà. L’Asp ha trasmesso quanto richiesto e, secondo il suddetto cronoprogramma, si è conclusa la procedura per l’individuazione della ditta per l’affidamento dei lavori". E poi: "Dati tutti gli adempimenti necessari, dalla stipula del contratto, alla polizza a garanzia, presentazione Scia, consegna dei lavori, esecuzione degli stessi, verifiche, collaudo e certificazioni definitive, si prevede la possibilità di riutilizzo dell’immobile a metà ottobre, garantendo così la prossima stagione invernale".

Piccinni ha replicato: "Altri cinque mesi, dunque. Tardi per vedere in piena attività l’unico cinema di qualità che Siena possiede. Un anno per aprire una porticina. Un anno senza un cinema di qualità".

Cristina Belvedere