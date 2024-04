Pelletterie, percorsi di alta formazione

Lunedì, nei laboratori di via San Martino a Piancastagnaio messi a disposizione dal Comune, area dove è già presente una nutrita comunità di artigiani pellettieri, si sono spente per un attimo le macchine taglia-cuci. Occasione, la consegna del kit personale a ogni allievo contenente l’attestato di partecipazione, insieme ad altre certificazioni utili per un cammino fruttuoso verso l’inserimento in una delle centinaia di aziende che rappresentano il cuore pulsante dell’economia di Piancastagnaio e dell’Amiata in generale. Si è così concluso il sesto corso organizzato da Comune e associazione delle attività produttive.

Un’opportunità occupazionale anche per persone non più giovanissime, ma perfettamente in grado di rispondere così a eventuali chiamate da parte delle aziende. All’open day del presenti anche imprenditori e produttori dei nomi dell’alta moda, come Gucci, Celine, Fendi, Prada che proprio nelle ultime settimane ha annunciato la realizzazione di un nuovo polo produttivo da trecento dipendenti.

Il sogno di don Zelio Vagaggini, il compianto parroco del paese che organizzò assieme all’artigiano fiorentino Adone Arnetoli e la moglie Milena Baggiani i primi corsi professionali nei locali della parrocchia agli inizi degli anni sessanta è diventato una realtà che lavoro a tantissime persone.

Giuseppe Serafini