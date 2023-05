Pegaso: presentato nove volte ma preso solo una

Alla prova la vostra memoria paliesca. Vi ricordate del cavallo Pegaso? Segnato in piazza da Claudio Gennai a Ciro Serchi, può vantare di essere stato presentato, ben nove volto alla tratta, dal luglio 1992 all’agosto 1998, pur effettuando un solo Palio, il 16 agosto 1994. Una benevola insistenza che dimostra che si credeva nella sua bontà, classe 1988, che da altre parti ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Correva l’anno 1994 ed il Palio è quello dell’Assunta. Dobbiamo dire che va in sorte al Bruco che lo fa montare da Il Pesse, segno che si era visto del buono con il consenso di uno dei fantini del momento, che aveva vinto puntualmente nei tre anni precedenti. Posto alla mossa piuttosto alto ma nonostante questo la partenza è bruciante, conquistando alla fonte il primo posto, seguito da Onda e Nicchio, con un San Martino fatto alla grande. Ma la potenza del cavallo del Nicchio diventerà fondamentale per la corsa di Pegaso: Dog Bane si affianca prima del Casato con un ingresso a due che finisce per penalizzarli entrambi. Ne approfitta la Tartuca con Il Bufera che andrà poi a vincere. Così Pegaso perde posizioni e sparisce dai protagonisti. Come detto farà altre tratte ma senza essere più scelto.

Massimo Biliorsi