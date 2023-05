Pedorpornografia on line, l’età si abbassa

Giornata contro la pedorponografia on line e la pedofilia, ecco i dati dell’attività senese della polizia. Tre perquisizioni con due denunciati a piede libero ed una persona invece arrestata. A tratteggiare il fenomeno a livello regionale è Lorena La Spina dirigente del centro operativo della polizia postale per la Toscana. "Abbiamo registrato un tendenziale aumento di alcune fattispecie di reato, a partire da quello connesso alla detenzione di materiale pedorponografico che vede purtroppo autori gli stessi minori. Nonché i casi di adescamento on line che riguardano per definizione i minorenni. Anche i casi di estorsione sessuale che vedono come vittima purtroppo sempre i giovanissimi". Prosegue evidenziando "che alcuni temi, in particolare quelli dell’estorsione sessuale attengono soprattutto a ragazzi leggermente più grandi mentre la detenzione di materiale pedopornografico inizia anche questa a partire da un’età che non è quella delle primarie. Importante però sensibilizzare i bambini e gli adolescenti in maniera più precoce possibile perché si abbassa sempre di più il momento a partire dal quale dispongono in maniera incontrollata dell’accesso alla rete. Per noi agire prima vuol dire cercare di dotarli di una serie di elementi che permettono loro di dubitare dell’affidabilità di certi sistemi e piattaforme". La prevenzione è lo strumento fondamentale "costruendo le nostre iniziative insieme a famiglie e ragazzi per un uso consapevole della rete", conclude.