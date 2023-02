Pedalata per ricordare l’ex priore Ginanneschi Attraverserà i territori delle 17 Consorelle

Sulle due ruote in nome di Raffaello ’Lello’ Ginanneschi. Facendo un percorso che toccherà il territorio di tutte e 17 le Contrade in un omaggio ideale al priore della Giraffa, giornalista e dirigente di Cna scomparso prematuramente il primo dicembre scorso. L’idea della pedalata in città, domenica 12 marzo, è della Fiab Siena Amici della bicicletta di cui Ginanneschi, grande appassionato delle due ruote, era diventato socio sin dalla fondazione. La partenza sarà in piazza Provenzano, nella sua Giraffa, ma qui è previsto anche l’arrivo verso mezzogiorno con un brindisi e la visita gratuita al museo di via delle Vergini. "Ci rivolgiamo a chi vorrà unirsi a noi – scrive Fiab-Amici della bicicletta, a partire dai tanti contradaioli che lo hanno conosciuto ed amato, da chi ne ha apprezzato la passione e l’amore per Siena, dagli esistenti gruppi ciclistici delle Consorelle". Un’iniziativa aperta a tutti, indipendentemente dalla fede contradaiola e dalla ’senesità’ di ognuno. "Perché Lello – si spiega – era amico di tutti, una persona che amava dialogare ed aprirsi".