Pd, il confronto ai supplementari. Valenti: "Percorso congressuale". Leoncini: "Valutiamo il ricorso"

Il Pd comunale veleggia verso il probabile commissariamento, dopo il mancato raggiungimento in assemblea del quorum per l’unico candidato Guido Leoncini, ma la tensione dell’assemblea di venerdì sera non si è ancora stemperata. E nemmeno l’idea che i giochi potrebbero non essere ancora fatti, almeno per chi confidava nell’elezione. "Siamo in contatto con il partito regionale, vedremo cosa succederà ma non escludo un ricorso alla commissione di garanzia", spiega Leoncini, convinto che sia stato sufficiente aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi, 37 su 41 partecipanti. Per il segretario provinciale Andrea Valenti non ci sono invece dubbi: era necessaria la maggioranza degli aventi diritto, quindi 45 su 89 membri dell’assemblea, per cui il segretario non poteva essere proclamato e resta solo la strada del commissariamento e di un congresso che qualcuno ipotizza in primavera.

"Ritengo che l’esito del voto – afferma Valenti – sia sostanzialmente in linea con quanto emerso dalle consultazioni: la maggioranza dell’assemblea ritiene opportuno, in questa fase, intraprendere un percorso congressuale finalizzato al rinnovamento. Il tentativo di elezione era legittimo e necessario, gli esiti sono questi. Penso che ci sia bisogno di una fase costituente e di apertura per il partito senese, rivolto alla base, senza volontà di escludere nessuno, ma con la volontà di aprire a forze ed idee nuove. Un dibattito profondo, con tempi certi, finalizzato a rimettere in pista quello che, al di là di tutto, era e resta il primo partito in città".

Per Leoncini e i suoi sostenitori, al contrario, proprio evitare il commissariamento era e resta l’unica strada per rilanciare il partito. Durissima la sua nota emessa nella notte dopo la mancata elezione. "Valenti, secondo una sua personale valutazione, ha ritenuto di non effettuare la proclamazione. Ringrazio i componenti dell’assemblea che mi hanno votato e ringrazio anche coloro che hanno preferito astenersi. Purtroppo – sostiene Leoncini – il segretario del Pd provinciale non ha voluto riconoscere la mia elezione, con una decisione che non trova alcun riscontro negli statuti del partito, che, invece, mi attribuisce l’elezione. Probabilmente preferirebbe, dopo una sconfitta alle ultime amministrative, che il Pd fosse commissariato, con grave danno al partito stesso e agli interessi della città di Siena. Invece, c’è bisogno di rinnovamento nel partito, quanto nella nostra città!".

Ora la palla è nel campo del partito regionale, che dovrà decidere quale percorso seguire, se cioè dare subito seguito all’ipotesi di commissariamento prospettata dal segretario Valenti e come rispondere alle istanze di Leoncini. La lacerazione in ogni caso è profonda: nulla di nuovo sotto il sole, perché in alcuni casi le divergenze sono annose. Bisognerà semmai capire come si evolverà verso un possibile percorso congressuale, se davvero si andrà al commissariamento e alle votazioni in primavera.

Orlando Pacchiani