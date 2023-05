Pd-Fratelli d’Italia a muso duro Toni accesi tra i primi due partiti

SIENA

Partiamo dai numeri, che intanto fanno capire il perché dell’inasprirsi dei toni: cinque anni fa il Pd era al 18,35 per cento, Fratelli d’Italia al 3,57. Lunedì sera il Pd si è attestato al 19,71 cento, Fratelli d’Italia è arrivato al 14,80. Il dualismo è diventato sempre più evidente, anche per la crescita della classe dirigente di FdI che esprime il primo deputato della destra senese e ha eletto nell’uninomimale anche il coordinatore regionale Fabrizio Rossi. Una novità oggettiva, unita ai cinque anni di mandato amministrativo, che non a caso ha fatto dire ad Anna Ferretti: "Ora è chiaro, sarà centrosinistra contro centrodestra".

Non solo tatticismo, meglio cioè sfidare il centrodestra che non il più eterogeneo civismo più, ma anche la rappresentazione di un dualismo ormai affermatosi anche a Siena, tra il centrosinistra ad ampia maggioranza Pd e un centrodestra a forte trazione Fratelli d’Italia. Anche così si spiegano i toni accesi degli ultimi giorni. A Siena tv il deputato Francesco Michelotti era andato giù duro con Anna Ferretti: "È l’usato insicuro e torbido che la città ha già conosciuto con risultati poco edificanti".

Ieri la replica decisa del segretario Pd. "Hanno candidato Nicoletta Fabio – afferma – per nascondere il loro fallimento e spacciare il nuovo per il vecchio". Poi afferma: "Michelotti è di memoria breve. Brevissima visto che, insieme a tutta la destra, siede nella giunta più disastrosa che Siena abbia mai avuto. Cinque anni in cui lui, da Poggibonsi, ha usato Siena come trampolino di lancio verso Roma". Aggiungendo che Michelotti si è dimesso dalla giunta per incompatibilità dopo l’elezione al Parlamento.

Fratelli d’Italia ha affidato la replica al vice coordinatore provinciale Mattia Savelli: "Valenti, pregevole tentativo di buttarla in caciara, ma Michelotti non si è dimesso per incompatibilità, che non esiste, ma per scelta etica e senso del dovere. Capisco che tra le fila del Pd la coerenza sia merce rara ma in Fratelli d’Italia è una virtù". E ancora: "Valenti, legato alle vecchie logiche, smania perché vuole che il vecchio Pd, il suo capo Ceccuzzi e gli altri apparati di partito rimettano le mani sulla città. Non accadrà!".

Alla prossima puntata.

Orlando Pacchiani