Pd, Ferretti parla alle donne

Idee concrete per una città più aperta, solidale e attenta ai bisogni delle persone. Sono gli spunti emersi dall’incontro di Anna Ferretti (foto), candidata alla Primarie di domenica, con le donne del Centrosinistra, avvenuto al circolo Arci di via di Città. Un confronto aperto che ha avuto come comune denominatore la cura, declinata in tutte le sue accezioni, dall’ambiente, alla sicurezza, dai problemi dei giovani alle necessità degli anziani.

"Mi metto in gioco ma se state tutti con me", ha esordito la Ferretti ricordando le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi e la sua idea di città inclusiva e amministrata con il coinvolgimento di tutti. Numerose le presenze in sala con interventi di giovani donne che hanno puntato l’attenzione sulla necessità di trattenere in città le eccellenze che escono dalle due università senesi, di migliorare i servizi per l’infanzia e soprattutto di affrontare il tema del caro vita a Siena che costringe le giovani coppie a emigrare nei paesi vicini. Spunti interessanti sono giunti anche dalle donne degli storici movimenti femministi che negli anni hanno fatto battaglie per i consultori, contro la violenza, per la sicurezza, per la parità di genere.