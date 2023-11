Pd comunale sempre in stallo: "La condizione è insostenibile"

La partita sulla segreteria comunale è sempre bloccata, dopo il voto sulla candidatura di Guido Leoncini considerato di fatto nullo per il mancato raggiungimento del quorum degli aventi diritto. Interpretazione che Leoncini stesso contesta ma per il momento la segreteria regionale non ha dato risposta, né in un senso (commissariando l’Unione comunale) oppure accogliendo la tesi di Leoncini.

Mentre mercoledì si riuniranno al circolo di palazzo Diavoli quegli iscritti ed ex candidati che nei giorni scorsi hanno manifestato amarezza e forti critiche per questa situazione, una richiesta di novità arriva anche dalla componente ’Promessa democratica’, dal nome della mozione congressuale di Gianni Cuperlo, che tra i suoi esponenti vede Fiorenza Anatrini, Dino Marchese, Ivano Zeppi. "La condizione del partito democratico della città di Siena è ormai intollerabile, intollerabile di fronte agli elettori, che ci hanno assegnato il ruolo di primo partito in città, intollerabile di fronte agli attivisti e ai militanti, che con notevole sacrificio personale, continuano a fare attività politica". Serve, si aggiunge, "un gruppo dirigente, che con spirito unitario, prenda in mano la situazione". Di fronte al "disagio manifestato da iscritti, attivisti e manifestanti nessun gruppo dirigente può voltarsi dall’altra parte, a partire dal gruppo dirigente regionale del partito. Pretendiamo con forza che si ponga fine all’attuale paralisi, e chiediamo un salto di responsabilità da parte di tutti".