Pd, cambia tutto in corsa. AAA cercasi segretario

Di buono c’è che non ci si annoia, con il Pd senese. A 222 giorni dalla sconfitta al ballottaggio per le comunali e le contestuali dimissioni del segretario comunale Massimo Roncucci, l’individuazione del successore riserva nuove sorprendenti virate. Da metà novembre la questione era in mano alla commissione di garanzia comunale, che doveva decidere sul ricorso di Guido Leoncini: nell’assemblea di fine ottobre, da unico candidato, non aveva raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per il segretario provinciale Andrea Valenti, una sorta di reggente nel post Roncucci, non c’erano le condizioni per la proclamazione. Per Leoncini e i suoi sostenitori, in punta di statuto, sì, tanto che a metà novembre veniva proposto ricorso alla commissione comunale di garanzia.

Due mesi i termini per una decisione, ma dopo un mese e mezzo ecco la prima sorpresa: il 28 dicembre il presidente Mario Ronchi ha rassegnato la proprie dimissioni irrevocabili. E a ruota la seconda, a inizio anno: la commissione provinciale di garanzia ha avocato a sé la decisione, informando tutti gli interessati via mail.

E così, dopo (altri) due mesi di fatto gettati al vento, sarà l’organismo guidato da Mario Landolfi, assessore a Torrita, a esprimere il verdetto. Nel mezzo ci sono stati i tentativi di trovare una soluzione politica coinvolgendo il segretario regionale Emiliano Fossi, le lettere di iscritti e simpatizzanti delusi e amareggiati, i convegni per provare a smuovere le acque chiedendosi ’Serve ancora il Pd?’, le chat infuocate, le accuse al vetriolo tra compagni di partito.

Ovviamente, in questo vortice, l’azione politica del partito cittadino è andata a farsi benedire, anche per il nuovo choc da sconfitta elettorale, più grave rispetto al 2018 quando non tutto il partito (eufemismo) fu compatto al ballottaggio e persino nei cinque anni successivi.

Ora la situazione è radicalmente diversa e l’opera di opposizione è di fatto demandata ai quattro consiglieri comunali, in attesa che qualcuno riesca a condurre il partito fuori dal labirinto in cui si è ficcato. Se il ricorso venisse respinto in prima istanza, facile ipotizzare un ricorso agli organi regionali. In caso di accoglimento, si porrebbe chiaramente la questione di un segretario provinciale autore di un grave errore di interpretazione degli statuti.

Il tutto mentre il tempo per le campagne elettorali, europee e amministrative (anche se a Siena non si vota), è arrivato. Con un Pd incapace di riconoscersi anche nelle proprie regole.